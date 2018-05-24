WSJ: в США задумались о повышении пошлин на импорт автомобилей

Власти Соединенных Штатов обсуждают возможность повышения на 25% ввозных пошлин на импортные автомобили, пишет The Wall Street Journall со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным газеты, данная инициатива пока находится на стадии разработки. Источник отметил, что министерство торговли США должно сообщить подробности о проекте в среду, 24 мая. В издании добавили, что решение о повышении пошлин может быть принято исходя из «вопросов национальной безопасности».

Реклама

Ранее президент США Дональд Трамп принял решение о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий. Данный закон вызвал критику в ряде стран, некоторые ответили США зеркальными мерами.

Также ранее Трамп рассказал о будущем изменении двусторонней торговли с Китаем.