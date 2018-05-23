Путин попросил у Титова предложения по проблемам следствия против бизнеса

Президент России Владимир Путин попросил бизнес-омбудсмена Бориса Титова вновь сформулировать предложения, связанные с проблемой продления сроков следствия по уголовным делам в отношении предпринимателей, передает РИА «Новости».

Путин отметил, что ранее уже обсуждал эту проблему с Титовым на предыдущих встречах, и поинтересовался тем, как она решается.

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В свою очередь Титов признал, что «мы свои предложения сделали, но пока они, к сожалению, не нашли применения в конкретных законодательных нормах».

«Я вас прошу к этому вернуться и еще раз сформулировать ваше предложение и сразу мне доложить», — сказал Путин.

Путин уточнил, что перед тем, как приступить к изучению этого предложения, он проконсультировался с председателем Верховного суда, генеральным прокурором.

Ранее сообщалось, что Титов попросит у Путина разрешения для сбежавших бизнесменов вернуться в Россию.