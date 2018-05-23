Путин попросил у Титова предложения по проблемам следствия против бизнеса
Президент России Владимир Путин попросил бизнес-омбудсмена Бориса Титова вновь сформулировать предложения, связанные с проблемой продления сроков следствия по уголовным делам в отношении предпринимателей, передает РИА «Новости».
Путин отметил, что ранее уже обсуждал эту проблему с Титовым на предыдущих встречах, и поинтересовался тем, как она решается.
В свою очередь Титов признал, что «мы свои предложения сделали, но пока они, к сожалению, не нашли применения в конкретных законодательных нормах».
«Я вас прошу к этому вернуться и еще раз сформулировать ваше предложение и сразу мне доложить», — сказал Путин.
Путин уточнил, что перед тем, как приступить к изучению этого предложения, он проконсультировался с председателем Верховного суда, генеральным прокурором.
Ранее сообщалось, что Титов попросит у Путина разрешения для сбежавших бизнесменов вернуться в Россию.