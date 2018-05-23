В Booking.com прокомментировали информацию о планах блокировки сервиса в России

В Booking.com прокомментировали «Газете.Ru» информацию о возможной блокировке сервиса в России.

Как сообщили представители сервиса, интернет-компания способствует развитию туризма в России, привлекая путешественников со всего мира в российские отели.

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«Мы помогаем развивать бизнес более 70,5 тысячам всевозможных объектов размещения, которые предлагают своим клиентам услуги по размещению в России через нашу платформу. Таким образом, мы предоставляем всем партнерам равные возможности для работы с путешественниками, продвигая при этом международный туризм», — отметили в Booking.com.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что доступ к сервису в России может быть ограничен, если агрегатор гостиничных номеров Booking.com будет включен в перечень российских контрсанкций. Сообщалось, что этот вопрос должен быть рассмотрен Ростуризмом по поручению Минкультуры до 4 июня.

Однако в Министерстве культуры заявили, что не могут запретить пользоваться сервисом Booking.com. В РСТ также заявили, что сервис вряд ли будет заблокирован.