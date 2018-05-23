Костин прокомментировал доклад в британском парламенте

Глава ВТБ Андрей Костин прокомментировал доклад Комитета британской палаты общин по международным делам в интервью телеканалу CNBC, в котором весьма жёстко говорилось о том, что в экономике Великобритании циркулируют «грязные российские деньги».

«Да, «грязные деньги» в Лондоне есть, и должен сказать, некоторые люди, покинув Россию с «грязными деньгами», сейчас наслаждаются там жизнью (в Лондоне). В этом плане, наверное, необходимо расширять сотрудничество между Лондоном и Москвой с целью выявления этих денег. В России, например, никогда не было офшорных зон. Деньги уходили на Запад, и это было проблемой для российской экономики. Если британское правительство хочет пресекать такую практику, это можно лишь приветствовать. Но речь, конечно, идёт не о той области, о которой говорил комитет», — сказал Костин.

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По мнению главы ВТБ Костина, Комитет «выбрал не те объекты для критики». «Были упомянуты компании, которые, к примеру, выходят на Лондонскую фондовую биржу и привлекают финансирование путем первичного размещения акций (IPO) или выпуска еврооблигаций, а это, пожалуй, самые чистые деньги, какие можно себе представить, ведь по ним проводится тщательная проверка с указанием всей необходимой информации, это международно-признанная процедура», - отметил Костин.

Он также считает, что такая ситуация свидетельствует о недопонимании и об отсутствии коммуникаций: «Я считаю, что в этом одна из самых серьёзных проблем — в отсутствии общения между представителями наших законодательных органов, между нашими политиками. Хорошо налажена коммуникация у нас только между деловыми кругами, поэтому у нас, как правило, хорошие контакты друг с другом, и большинство бизнесменов настроены против санкций».

По словам главы ВТБ, санкции, может, и ослабили российскую экономику, но определённо укрепили единство и дух россиян — и, к сожалению, способствовали всплеску антиамериканских настроений в российском обществе. «Россияне твёрдо убеждены: «Правда на нашей стороне. А правда сильнее доллара», — заявил Костин.