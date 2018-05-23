МЭР зафиксировал ускорение роста ВВП России

Рост ВВП России в апреле текущего года ускорился до 1,7% в годовом выражении. Об этом сообщается в материалах Минэкономразвития.

«По оценке Минэкономразвития России, в апреле рост ВВП ускорился до 1,7% год к году. По уточненной оценке, в январе, феврале и марте темпы роста составили 1,4%, 1,4% и 1,1% в годовом выражении соответственно. За январь-апрель, по оценке, ВВП увеличился на 1,3% год к году», — заявили в министерстве.

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Как стало известно, основной вклад в увеличение темпов роста ВВП внесло улучшение динамики строительного сектора.

Ранее Росстат сообщил, что ВВП России в первом квартале текущего года вырос на 1,3% в годовом выражении.