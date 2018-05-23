В Кремле рассказали о масштабе ПМЭФ-2018

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Петербургский международный экономический форум в 2018 году станет самым масштабным за всю его историю. Об этом сообщает RNS.

«Он станет одним из самых масштабных за всю историю проведения. Ожидается в этом году 15 тыс. участников, в прошлом году было 14 тыс. Будет представлено около 1,5 тыс. российских и иностранных компаний из 72 государств. В качестве почетных гостей на форум приглашены президент Франции Эмануэль Макрон и премьер-министр Японии Синдзо Абэ, которые помимо участия в форуме будут находиться в России и с официальными визитами», — сказал Ушаков.

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Он также отметил, что президентов Франции и Японии будут сопровождать делегации бизнесменов.

Ранее сообщалось, что Ушаков раскрыл детали речи президента России Владимира Путина на ПМЭФ.