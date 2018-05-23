Ушаков анонсировал вхождение Total в «Арктик СПГ-2»

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что по итогам встречи главы государства Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона на Питерском международном экономическом форуме (ПМЭФ) планируется подписать соглашение о вхождении Total в проект «Арктик СПГ-2». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Планируется к подписанию соглашение о вхождении Total в новый проект добычи и сжижения газа — «Арктик СПГ-2», — сказал Ушаков.

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Ранее сообщалось, что НОВАТЭК подписал соглашение о стратегическом сотрудничестве с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC).

Уточняется, что подписанное соглашение закрепляет намерения сторон по совместной работе в рамках проекта «Арктик СПГ 2», а также в различных сегментах рынков СПГ и природного газа.