Правительство одобрило устранение двойного налогообложения между Россией и Японией

Правительство одобрило ратификацию конвенции между Россией и Японией об устранении двойного налогообложения. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Одобрить проект федерального закона «О ратификации конвенции между правительством России и правительством Японии об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и о предотвращении избежания и уклонения от уплаты налогов и протокола к ней» и внести его в Государственную думу в установленном порядке», — заявили в правительстве.

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Уточняется, что новая конвенция заменит собой действующую конвенцию между правительствами СССР и Японии об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы от 18 января 1986 года.

В сентябре прошлого года сообщалось, что Россия и Япония подписали договоренность по устранению двойного налогообложения.