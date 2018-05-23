Глава ТПП прокомментировал закон об уголовной ответственности за санкции

Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин рассказал «Газете.Ru» о позиции ТПП по проекту федерального закона о введении уголовной ответственности за соблюдение санкций на территории России.

«Поддерживая концепцию законопроекта, хотел бы обратить внимание на следующее. В первую очередь, введение такой «антисанкционной» уголовной ответственности отразится на международных компаниях, осуществляющих свою деятельность на территории России. Для этих компаний риски существенно возрастают.. Они подпадают под санкции с двух сторон: и со стороны США, и со стороны России», — сказал Катырин.

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Он также не исключил, что многие из этих компаний, опасаясь контрсанкций и уголовного преследования, вынуждены будут уйти с российского рынка.

«Этот процесс, в свою очередь, затронет множество российских компаний, которые поставляют продукцию за рубеж, закупают и устанавливают импортное оборудование, запчасти к нему, составные части выпускаемой продукции… Кроме того, предложенная законопроектом формулировка, — «совершение действий (бездействий) в целях исполнения решения иностранного государства…» позволяет, по сути, привлечь любого, кто каким-либо образом «потворствует» западным санкциям», — отметил Катырин.

Глава ТПП добавил, что подобный широкий круг криминализируемых действий может охватить даже покупку-продажу продуктов в обычном магазине.

«Нельзя оставить без внимания неопределенность норм, содержащихся в части второй проектируемой статьи 284.2 УК РФ. Полагаем, что возможно расширительное толкование в правоприменительной практике (органами следствия, судами) формулировок «умышленные действия, способствующие введению мер ограничительного характера» и «или могли привести к введению мер ограничительного характера». Некоторые вещи целесообразно отнести к КОАП, а не к УК. Над проектом необходимо работать дальше», — заключил Катырин.

Ранее в Госдуме рассказали, попадет ли ВТБ под закон об ответственности за санкции.