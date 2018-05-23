Официальный курс евро снизился на шесть копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на пятницу, снизился на 5,64 коп., до 72,18 руб., курс доллара увеличился на 33,35 руб., до 61,59 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на четверг, выросла по сравнению с показателем на среду на 15,8 коп., составив 66,35 руб.

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На открытии торгов на Московской бирже рубль падает.

В частности, курс доллара вырос на 30 коп. и составил 61,51 руб.

Курс евро вырос на 15 коп., до 72,21 руб.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,62%, до $79,04 за баррель.

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