Трамп рассказал об «особых мерах» по сокращению налогов в США

Президент США Дональд Трамп намерен представить новую инициативу по сокращению налогов в стране. Об этом сообщает Reuters.

«Они будут очень особенными. Мы собираемся представить данные меры до ноября», — заявил Трамп.

По его словам, новые меры по сокращению налогов помогут «многое сделать для США».

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Ранее сообщалось, что Трамп демонстративно выбросил «скучную» речь о налогах на выступлении в Западной Вирджинии.

В декабре прошлого года сенат США одобрил законопроект о налоговой реформе.

Как отмечалось, одной из целей реформы было снижение налога на прибыль для крупных корпораций.