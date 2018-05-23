Глава МИД Бельгии рассказал о защите компаний ЕС от санкций против Ирана

Министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс не исключил новых мер по защите европейских компаний в связи с возможными санкциями США по Ирану. Об этом сообщает РИА «Новости».

«У нас есть несколько возможностей продолжать работать с Ираном по СПВД, конечно, во-первых, это призывая Иран выполнять соглашение», — сказал Рейндерс.

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По его словам, ЕС намерен организовать набор защитных средств и «использовать прежнее регулирование или организовать новое регулирование».

Он также подчеркнул, что главное решение остается за европейскими компаниями.

Ранее во Франции рассказали, как будут защищать компании от антииранских санкций США.

При этом канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что европейским компаниям не стоит ждать крупных компенсаций, если на них распространятся санкции против Ирана.