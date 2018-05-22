В МИДе проанализируют влияние на Россию санкций США против Венесуэлы

Глава Латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин заявил, что Москва изучит, как западные санкции против Венесуэлы отразятся на деятельности российских компаний, передает РИА «Новости».

«Эту тему, которую, безусловно, должны будут проработать наши экономические операторы, которые там работают, с тем, чтобы наши компании работали в тех реальных условиях, которые есть. Поэтому мы будем, безусловно, внимательно анализировать, как это может отразиться и на деятельности российского бизнеса», — сказал Щетинин.

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Он отметил, что Москва отрицательно относится к санкциям, и добавил, что введение санкций ведет к увеличению трудностей в стране.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал об отношениях России и Венесуэлы.