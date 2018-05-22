Госдума одобрила закон о цифровых финансовых активах

Госдума приняла в первом чтении законопроект о цифровых финансовых активах. Об этом сообщает РИА «Новости».

Законопроект вводит определения цифровых финансовых активов, к которым относятся криптовалюта и токен, а также законодательно закрепляет новый вид договора, заключаемого в электронной форме.

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Помимо этого, закон устанавливает, что криптовалюта и токен являются имуществом, определяя ключевые различия между ними на основе признака одного эмитента (токен) и множества эмитентов, майнеров (криптовалюта), а также цели выпуска.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что нельзя игнорировать «цифровые» сделки.