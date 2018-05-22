Росстат зафиксировал снижение уровня безработицы в России

Уровень безработицы в России в апреле текущего года составил 4,9%. Об этом сообщается в материалах Росстата.

«В апреле 2018 года, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы, 3,7 млн человек в возрасте 15 лет и старше, или 4,9% рабочей силы, классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда)», — заявили в ведомстве.

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В государственных учреждениях службы занятости населения в качестве безработных были зарегистрированы 800 тыс. человек, в том числе 600 тыс. человек получали пособие по безработице.

Ранее сообщалось, что число безработных в России снизилось почти на 2% за неделю.