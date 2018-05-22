Источник рассказал о последнем транше кредита для Греции

Греция получит в июне последний транш кредита в рамках внешней финансовой помощи. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

«В июне будет последний транш», — сказал источник.

Он также добавил, что Еврозона не намерена выделять дополнительные средства внешней поддержки Греции после завершения третьей программы финансовой помощи в августе.

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«Не будет новых денег, но может быть что-то по ослаблению долговой нагрузки», — отметил собеседник.

В марте сообщалось, что Европейский механизм стабильности (ESM) одобрил выделение Греции нового транша кредита в €6,7 млрд.

Также стало известно, что кредитор может перечислить Греции €1 млрд из одобренного транша после 1 мая.