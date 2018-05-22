Совет ЕС рассмотрит продление санкций по Крыму

Рабочая группа Совета ЕС рассматривает проект о возможном продлении санкций по Крыму. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на повестку заседания.

По словам источника, решение о продлении или внесении любых поправок в санкции должно быть принято советом единогласно к 23 июня.

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14 мая Евросоюз добавил пять физических лиц в список, на которых распространяются ограничительные меры, из-за организации выборов президента России в Крыму.

Ограничительные меры ЕС запрещают гражданам и расположенным в ЕС компаниям импортировать продукцию из Крыма, инвестировать в экономику полуострова, а также оказывать туристические услуги.