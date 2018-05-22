Медведев пообещал новому составу правительства много работы
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил на первом заседании нового состава правительства, что работы будет много. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».
«Тем, кто только приступает к исполнению своих обязанностей, я, естественно, желаю включиться как можно быстрее. Могу пообещать, что работы будет много и она будет непростой. Но, вместе с тем, эта работа важная и интересная», — сказал Медведев.
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Он подчеркнул, что впереди много масштабных проектов. Также Медведев добавил, что задачи, которые были поставлены президентом, правительство обязано исполнить.
Ранее Медведев на совещании с вице-премьерами сообщил, что на подготовку необходимых программ по выполнению майского указа президента есть всего несколько месяцев.