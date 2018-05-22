Медведев пообещал новому составу правительства много работы

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил на первом заседании нового состава правительства, что работы будет много. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».

«Тем, кто только приступает к исполнению своих обязанностей, я, естественно, желаю включиться как можно быстрее. Могу пообещать, что работы будет много и она будет непростой. Но, вместе с тем, эта работа важная и интересная», — сказал Медведев.

Реклама

Он подчеркнул, что впереди много масштабных проектов. Также Медведев добавил, что задачи, которые были поставлены президентом, правительство обязано исполнить.

Ранее Медведев на совещании с вице-премьерами сообщил, что на подготовку необходимых программ по выполнению майского указа президента есть всего несколько месяцев.