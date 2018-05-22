Госдума приняла закон о контрсанкциях

Госдума приняла в окончательном чтении закон о контрсанкциях против США и иных недружественных стран.

Законопроектом предусматривается и прекращение или приостановление международного сотрудничества России и компаний с секционными странами в атомной отрасли, ракетно-двигательной отрасли и авиастроении.

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Также речь идет и о запрете, ограничении допуска американских компаний к процедурам приватизации государственного и муниципального имущества, американских товаров, в том числе технологического оборудования и программного обеспечения, работ, услуг к государственным и муниципальным закупкам.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала условие для отмены контрсанкций.