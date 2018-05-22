МИД России назвал незаконными санкции США против Венесуэлы

Заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин назвал незаконными санкции США, введенные в отношении Венесуэлы, передает РИА «Новости».

«Раскачивать венесуэльскую ситуацию и давить на нее с помощью угроз санкций или экономических угроз контрпродуктивно и, собственно говоря, незаконно с точки зрения международного права», — сказал Панкин.

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Он отметил, что многие страны, ориентирующиеся на базовые принципы международного права относительно невмешательства во внутренние дела других стран, рассматривают прошедшие в Венесуэле выборы как легитимные.

«К сожалению, в мировом сообществе есть определенный раздрай в отношении того, что считать легитимным, что нелегитимным», — отметил он.

Панкин также указал на то, что многие соседние страны заняли жесткую позицию, которая «идет в унисон с тем, как ее хотел бы формулировать и продвигать Вашингтон».