Росстат зафиксировал рост цен промпроизводителей России

Цены производителей промышленных товаров в России в апреле текущего года выросли на 1,2% после спада в марте. Об этом сообщается в материалах Росстата.

Как стало известно, в период с января по апрель в годовом выражении рост составил 5,8%.

В апреле 2018 года в добыче полезных ископаемых увеличение цен на природный газ и газовый конденсат составило 7,9%, на уголь — 3,5%, на минеральное сырье для химической промышленности и производства минеральных удобрений — 3,2%, на руды цветных металлов — 2,6%.

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Цены промпроизводителей в январе текущего года в месячном выражении выросли на 0,1%, в феврале — на 1%.

Ранее сообщалось, что цены производителей промышленных товаров в России в марте снизились на 0,9%.