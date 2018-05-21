Новый глава Минприроды предложил привлекать средства россиян на экологию
Новый глава Минприроды Дмитрий Кобылкин предложил выделять на решение экологических проблем средства россиян. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Ресурсы для реализации этого (экологических проблем) — внутри страны, я в этом убежден. Как мы получим эти деньги от населения — это самый главный вопрос. Эти деньги, я не хочу сказать, что все они в чулках у населения, эти деньги в руках населения. Как мы их получим? В виде налогов через малый и средний бизнес или в виде другого какого-то механизма. Например, будем выпускать облигационные займы больших инфраструктурных проектов», — сказал Кобылкин.
Он также отметил, что если правильно сформировать законодательство и правильно выпустить облигационный заем под процент, то «люди принесут эти деньги».
Ранее сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил назначить губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Кобылкина главой Минприроды России.
Президент России Владимир Путин одобрил кандидатуру.