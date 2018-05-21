Песков прокомментировал призыв парламента Британии ужесточить санкции против России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отказ Великобритании от российских инвестиций будет шагом недружественной и несправедливой конкуренции со стороны королевства. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Безусловно, это является не чем иным, как очередным шагом в русле недружественной и несправедливой конкуренции. Более того, у меня нет сомнений, инвесторы из других стран тоже не оставят без внимания подобные действия, потому что инвесторы из любой страны после подобных действий Великобритании могут столкнуться с ситуацией, когда их инвестиции назовут «грязными деньгами», — сказал Песков.

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Он также подчеркнул, что многие страны на данный момент стремятся повысить инвестиционную привлекательность своей страны, а Великобритания действует в обратном направлении.

Ранее сообщалось, что британские власти пожаловались на «грязные деньги» из России.

Впоследствии пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Терезы Мэй рассказал, что Лондон преисполнен решимости разобраться с проблемой незаконных денежных потоков.