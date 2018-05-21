Медведев сообщил о сроках внесения макропрогноза в правительство

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с новыми заместителями заявил, что прогноз социально-экономического развития страны до 2024 года должен быть внесен в правительство до 1 сентября текущего года. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Основные направления деятельности правительства и прогноз социально-экономического развития на период до 2024 года нужно внести в правительство до 1 сентября», — сказал Медведев.

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Он подчеркнул, что вице-премьеры должны свести воедино все предложения министерств и ведомств, а также добиться выработки единой позиции и подготовить документ.

Ранее Медведев сообщил, что на подготовку необходимых программ по выполнению майского указа президента есть всего несколько месяцев.