Официальный курс евро вырос на 16 копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на вторник, вырос на 15,52 коп., до 73,33 руб., курс доллара вырос на 59,19 руб., до 63,53 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на вторник, выросла по сравнению с показателем с показателем на выходные и понедельник на 39,54 руб., составив 67,39 руб.

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Фондовый рынок России открылся ростом, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Московской биржи вырос на 0,5% и составил 2338 пункта.

Индекс РТС поднялся на 0,4%, до 1178 пункта.

Стоимость нефти повышалась на 0,6%, до $78,94 за баррель по марке Brent.

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