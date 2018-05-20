Источник объяснил ситуацию с британской визой Абрамовича

Великобритания не отказывала бизнесмену Роману Абрамовичу в выдаче инвестиционной визы, речь идет о затянувшейся процедуре продления, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник из окружения российского бизнесмена.

«Старая виза истекла, он подал документы на продление. Но сроки рассмотрения сейчас дольше, чем обычно», — сказал он.

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Также он отметил, что по этой причине Абрамович пока не может въезжать в Великобританию.

Ранее СМИ сообщили, что российский бизнесмен и владелец лондонского футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович не смог продлить британскую визу.

Сообщалось, что предыдущая виза у Абрамовича истекла больше трех недель назад, а новую ему не выдали.