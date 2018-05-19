США и Китай договорились о мерах по выравниванию торгового баланса

Во время консультаций американской и китайской делегациям удалось договориться о мерах по выравниванию торгового баланса. Об этом говорится в сообщении Белого дома.

Как отмечается, стороны решили увеличить экспорт «сельхозпродукции и энергии», а также сотрудничать в сфере защиты интеллектуальной собственности.

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«Для удовлетворения растущего потребительского спроса народа Китая и учитывая необходимость высококачественного экономического развития КНР значительно увеличит закупки товаров и услуг у Соединенных Штатов», — говорится в заявлении.

Кроме того, американская сторона направит в Китай делегацию, которая будет заниматься проработкой деталей договоренностей.

Ранее китайская делегация во время визита в Вашингтон предложила президенту США Дональду Трампу пакет мер по сокращению дефицита торгового баланса между странами.