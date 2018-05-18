Новый глава Минстроя рассказал, кто его воспитал

Новый глава Минстроя Владимир Якушев заявил, что его воспитали жители Тюменской области. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Я хотел бы поблагодарить всех жителей Тюменской области за то, что на протяжении 18 лет моей карьеры на государственной службе, мы с каждым жителем в принципе были настоящей единой командой. Я хочу поблагодарить за то доверие, которое мне было оказано в период выборов, за то доверие, которое мне было оказано, когда мы осуществляли те или иные проекты. Я просто искренне говорю спасибо за то, что они дали мне сформироваться как такому государственному деятелю, как человеку, который сегодня занимает пост федерального министра, это достаточно высокий пост, и это благодаря тому, что меня воспитала Тюменская земля, меня воспитали жители тюменской области», — сказал Якушев.

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Он отметил, что на новое место работы должен прибыть в 8:30 утра по мск в понедельник, 21 мая.

Ранее Якушев рассказал, какие задачи ставит перед собой на посту министра.