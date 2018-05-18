Меркель: не стоит ждать крупных компенсаций за санкции против Ирана

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что европейским компаниям не стоит ждать крупных компенсаций, если на них распространятся санкции против Ирана. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы посмотрим, что может такое быть, что компании, которые хотят вкладывать деньги в Иран, не смогут это делать. Мы действительно это обсуждаем в Брюсселе, подобную блокаду, блокирующий механизм, здесь тоже не стоит испытывать иллюзий, что это не будут такие крупные компенсации», — сказала Меркель.

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Ранее сообщалось, что Еврокомиссия запустила процедуру обновления закона 1996 года, призванную блокировать экстерриториальные последствия новых ограничительных мер для европейских компаний.

Как стало известно, данная мера должна вступить в силу до 6 августа 2018 года, когда США введут первую партию санкций.