Путин прокомментировал закон о наказании за исполнение санкций

Президент России Владимир Путин заявил, что закон о наказании за исполнение санкций не должен наносить ущерб экономике России. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Что касается закона, который сейчас обсуждается в Государственной думе, то я соглашусь, он должен быть сбалансированным… не должен наносить никакого ущерба нашей собственной экономике и тем нашим партнерам, которые добросовестно работают в России», — сказал Путин.

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Он также подчеркнул, что подобный закон существует в Европе.

Ранее сообщалось, что Госдума перенесла рассмотрение проекта об уголовной ответственности за соблюдение на территории России западных санкций для консультаций с бизнесом.