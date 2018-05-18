Россия и Египет подпишут соглашение о создании промзоны

Россия и Египет подпишут соглашение о создании российской промзоны в Египте. Об этом говорится в сообщении Минпромторга.

«Важным итогом работы 11-го заседания комиссии станет подписание межправительственного соглашения о создании и обеспечении условий деятельности российской промышленной зоны в Египте, которое станет исторической вехой в контексте развития двусторонних отношений между Россией и Египтом», — заявили в ведомстве.

Министерство отметило, что реализация данного проекта активизирует продвижение российской высокотехнологичной продукции на новые емкие рынки Ближнего Востока, Африки, Европы и Латинской Америки.

Ранее глава Росатома рассказал, когда начнется строительство АЭС в Египте.