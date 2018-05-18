Медведев предложил сменить главу Минтранса

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил президенту России Владимиру Путину кандидатуру Евгения Дитриха на пост главу Министерства транспорта.

«Министр транспорта — Дитрих Евгений Иванович», — сказал Медведев.

До этого он был первым заместителем министра транспорта Максима Соколова. Соколов возглавлял Минтранс с 2012 года.

Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал президенту кандидатов на должности новых министров. Владимир Путин весь список одобрил.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Как стало известно, Путин одобрил все кандидатуры на посты вице-премьеров и министров.