Медведев предложил сменить главу Минтранса
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил президенту России Владимиру Путину кандидатуру Евгения Дитриха на пост главу Министерства транспорта.
«Министр транспорта — Дитрих Евгений Иванович», — сказал Медведев.
До этого он был первым заместителем министра транспорта Максима Соколова. Соколов возглавлял Минтранс с 2012 года.
Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал президенту кандидатов на должности новых министров. Владимир Путин весь список одобрил.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
Как стало известно, Путин одобрил все кандидатуры на посты вице-премьеров и министров.