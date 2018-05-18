Путин одобрил кандидатуру нового главы Минвостокразвития

Премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил назначить губернатора Амурской области Александра Козлова на пост главы Минвостокразвития. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Путин одобрил его кандидатуру.

Премьер-министр Дмитрий Медведев 18 мая представляет президенту России Владимиру Путину министров. Ранее глава правительства увеличил число своих замов до 10, а также перекроил структуру кабмина.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Как стало известно, Путин одобрил все кандидатуры на посты вице-премьеров и министров.