Медведев предложил переназначить Новака главой Минэнерго

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Премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил переназначить Александра Новака на пост министра энергетики России. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Премьер-министр Дмитрий Медведев 18 мая представляет президенту России Владимиру Путину министров. Ранее глава правительства увеличил число своих замов до 10, а также перекроил структуру кабмина.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Как стало известно, Путин одобрил все кандидатуры на посты вице-премьеров и министров.

21 мая 2012 года указом президента Александр Новак назначен министром энергетики России. Награжден орденом Почета (2010), орденом Дружбы (2014), орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2016), имеет благодарность президента России от 2013 года.