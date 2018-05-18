Медведев предложил кандидатуры 10 вице-премьеров
Премьер-министр Дмитрий Медведев представил президенту Владимиру Путину кандидатуры 10 вице-премьеров.
Медведев предложил Антона Силуанова на пост первого вице-премьера и министра финансов.
Ольгу Голодец — на пост вице-премьера по спорту и культуре.
Татьяну Голикову Медвдев предложил назначить вице-премьером по соцблоку.
Виталия Мутко — вице-премьером, курирующим строительную отрасль.
Новыми зампредседателями правительства также стали Максим Акимов, замминистра обороны Юрий Борисов, полпред президента в Центральном федеральном округе Алексей Гордеев, Юрий Трутнев и Дмитрий Козак.
Руководителем аппарата правительства Медведев предложил назначить Константина Чуйченко.
Путин одобрил представленные кандидатуры на посты вице-премьеров и министров.
Структуру нового кабмина Медведев представил Путину 15 мая.
Премьер-министр Дмитрий Медведев 18 мая представляет президенту России Владимиру Путину министров. Ранее глава правительства увеличил число своих замов до 10, а также перекроил структуру кабмина.
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