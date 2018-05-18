Медведев предложил нового министра строительства

<img src="//img.gazeta.ru/files3/55/11712055/RTR2UF3B-pic905-895x505-11072.jpg">

Премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил назначить Владимира Якушева министром строительства и ЖКХ. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Премьер-министр Дмитрий Медведев 18 мая представляет президенту России Владимиру Путину министров. Ранее глава правительства увеличил число своих замов до 10, а также перекроил структуру кабмина.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Как стало известно, Путин одобрил все кандидатуры на посты вице-премьеров и министров.

14 сентября 2014 года Владимир Якушев был избран губернатором Тюменской области. За него проголосовали 87% избирателей.