Медведев предложил оставить Орешкина на посту главы МЭР

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил назначать Максима Орешкина министром экономического развития. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Премьер-министр Дмитрий Медведев 18 мая представляет президенту России Владимиру Путину министров. Ранее глава правительства увеличил число своих замов до 10, а также перекроил структуру кабмина.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Как стало известно, Путин одобрил все кандидатуры на посты вице-премьеров и министров.

30 ноября 2016 года Орешкин был назначен министром экономического развития России.