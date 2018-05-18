США и Швеция обсудили «опасность» «Северного потока — 2»

Государственный секретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрем во время телефонного разговора пришли к выводу, что «Северный поток — 2» представляет угрозу европейской энергетике. О беседе заявила официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт.

«Стороны [США и Швеция] обсудили вопросы, которые представляют взаимный интерес, в их числе опасность, которую «Северный поток-2» представляет для европейской энергетической безопасности, и борьбу по уничтожению [террористической группировки] «Исламское государство», — говорится в заявлении Науэрт.

Также отмечается, что Помпео поблагодарил правительство Швеции за поддержку граждан Соединенных Штатов.

Ранее в The Wall Street Journal сообщили, что президент США Дональд Трамп предлагал канцлеру Германии Ангеле Меркель отказаться от поддержки «Северного потока — 2».

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.