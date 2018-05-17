Минфин не отправлял правительству предложения о повышении пенсионного возраста

Министерство финансов не направляло в Кабмин предложения о повышении пенсионного возраста, сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу Минфина.

«Минфин не направлял в правительство предложения касательно повышения пенсионного возраста. В настоящий момент в ведомстве просчитываются различные предложения по изменению пенсионной системы, ведется их обсуждение с заинтересованными ведомствами», — сказали в пресс-службе ведомства.

В Минфине отметили, что реализация рассматриваемых предложений будет направлена на увеличение темпа индексации пенсий в соответствии с указом президента России Владимира Путина.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщало, что Минфин и Минтруд предложили правительству варианты для повышения пенсионного возраста. По информации издания, Минфин предлагал повысить порог выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.