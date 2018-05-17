Макрон: Франция не станет развязывать торговую войну с США

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французская сторона не будет вести санкционную войну с США из-за Ирана. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы не будем развязывать торговую войну санкций с США в случае с Ираном», — сказал Макрон.

Он также подчеркнул, что Франция не станет вводить санкции или контрсакции против американских компаний, поскольку «это не имеет никакого смысла».

Ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сообщил, что Евросоюз запускает процедуру применения «блокирующего закона», который направлен на нейтрализацию экстерриториальных последствий санкций.

По словам главы Евросовета Дональда Туска, лидеры ЕС, после обсуждения ситуации с выходом США из иранской ядерной сделки, предоставили ЕК «зеленый свет» на применение мер по защите интересов европейских компаний.