«Газпром»: уровень тарифов на транспортировку газа недостаточный для развития ГТС

Уровень регулируемых тарифов на услуги по транспортировке газа не может покрыть затраты «Газпрома» на развитие газотранспортных и газораспределительных систем. Об этом говорится в сообщении «Газпрома», поступившем в «Газету.Ru».

«Уровень регулируемых тарифов на услуги по транспортировке газа не покрывает затраты «Газпрома» на развитие газотранспортных и газораспределительных систем в интересах всех поставщиков и потребителей», — заявили в компании.

В «Газпроме» отмечают, что в сложившихся условиях необходимо изменить подход к методике расчета и уровню тарифов на услуги по транспортировке газа, а также сформировать единый конкурентный рынок с равными условиями работы.

«Основное внимание должно быть уделено совершенствованию нормативных и регламентных документов для обеспечения свободного ценообразования на газ «Газпрома», совершенствования системы тарификации услуг по транспортировке газа, развития инструментов организованной торговли газом», — подчеркнули в холдинге.

Ранее сообщалось, что «Газпром» оценил долг потребителей за газ в России более чем в 170 млрд рублей.