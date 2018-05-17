СМИ: Трамп предлагал Меркель отказаться от поддержки «Северного потока — 2»

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Президент США Дональд Трамп попросил канцлера Германии Ангелой Меркель отказаться от поддержки «Северного потока – 2». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на The Wall Street Journal.

Как стало известно, встреча лидеров проходила месяц назад.

«Трамп попросил Меркель отказаться от поддержки «Северного потока — 2»… В обмен на это США начнут переговоры по новому торговому соглашению с ЕС», — сообщает издание со ссылкой на чиновников Германии, США и ЕС.

Уточняется, что если Европа не урегулирует торговые вопросы с США, уже с 1 июня она столкнется с пошлинами на импорт стали и алюминия.

Ранее сообщалось, что лидеры Франции, Великобритании и Германии договорились вместе противостоять торгово-экономическим мерам со стороны США.