ЕС применит блокирующий закон против экстерриториальных последствий санкций

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Евросоюз запускает процедуру применения «блокирующего закона», который направлен на нейтрализацию экстерриториальных последствий санкций. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы должны теперь действовать, и это причина, по которой мы запускаем процесс применения «блокирующего закона» 1996 года, который направлен на то, чтобы нейтрализовать экстерриториальные эффекты санкций в ЕС», — сказал Юнкер.

По словам главы Евросовета Дональда Туска, лидеры ЕС, после обсуждения ситуации с выходом США из иранской ядерной сделки, предоставили ЕК «зеленый свет» на применение мер по защите интересов европейских компаний.

Ранее сообщалось, что Германия изучает возможность компенсаций бизнесу из-за санкций США против Ирана.