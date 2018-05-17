За неделю международные резервы России снизились на $700 млн и на 11 мая составили $457,7 млрд против $468,4 млрд на 4 мая, сообщает Банк России.

«Объем международных резервов за неделю снизился на $700 млн, или на 0,2%, преимущественно вследствие отрицательной переоценки и на 11 мая составил $457,7 млрд», — заявили в ЦБ.

Международные (золотовалютные) резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства.

Ранее сообщалось, что международные резервы России снизились на $2 млрд.

Также стало известно, что международные резервы России по состоянию на 1 мая составили $459,884 млрд против $457,995 млрд на 1 апреля.