Центробанк сообщил о возможности подключения нерезидентов к российскому аналогу SWIFT

Первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова заявила, что ЦБ рассматривает возможность подключения нерезидентов к российскому аналогу системы обмена информацией о финансовых транзакциях SWIFT. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы рассматриваем возможность подключения к системе юридических лиц — нерезидентов и банков-нерезидентов, при этом нам нужно будет решить вопрос по криптографии», — сказала Скоробогатова.

Ранее вице-премьер России Аркадий Дворкович сообщил, что российские банки смогут работать в случае отключения России от межбанковской системы SWIFT.

В марте 2017 года председатель Банка России Эльвира Набиуллина на встрече с президентом Владимиром Путиным заявила, что российская финансовая система защищена на случай отключения от SWIFT и международных платежных систем.