Рябков рассказал о дисбалансе в мировом порядке из-за США

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что действия США вносят дисбаланс в мировой порядок. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, на фоне действий США «по обрушиванию крупных международных договоренностей» в мире «усиливается пренебрежение к международному праву и многосторонним структурам».

Рябков также отметил важность укрепление международных институтов и сотрудничество в международных форматах, в том числе в рамках БРИКС.

«Углубление стратегического партнерства в БРИКС — все более важный приоритет российской внешней политики», — сказал Рябков.

Замминистра подчеркнул, что Россия продолжает прилагать немало усилий для того, чтобы БРИКС полностью состоялся как успешный проект глобального масштаба.

Ранее Рябков заявил, что Россия нарастит диалог с БРИКС по вопросу снижения зависимости от американской банковской системы.