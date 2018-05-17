Россельхознадзор обнаружил антибиотики в китайской клубнике

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что ведомство обнаружило антибактериальные препараты в китайской клубнике. Об этом сообщает RNS.

«В прошлом году мы отозвали около сотни деклараций у Белоруссии по качеству продукции в прошлом году. Мы обратили внимание, что из Китая выросли поставки клубники. Она проходит довольно долгий путь, мы заинтересовались, (почему она не портится)?», — сказал Данкверт.

Он пояснил, что клубнику обрабатывают антибиотиками, поэтому снаружи фрукты выглядят свежими.

Также Данкверт подчеркнул, что российские производители клубники не будут использовать эти антибиотики.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор обратится в прокуратуру из-за продажи опасных продуктов.