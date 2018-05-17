Россельхознадзор обнаружил антибиотики в китайской клубнике
Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что ведомство обнаружило антибактериальные препараты в китайской клубнике. Об этом сообщает RNS.
«В прошлом году мы отозвали около сотни деклараций у Белоруссии по качеству продукции в прошлом году. Мы обратили внимание, что из Китая выросли поставки клубники. Она проходит довольно долгий путь, мы заинтересовались, (почему она не портится)?», — сказал Данкверт.
Он пояснил, что клубнику обрабатывают антибиотиками, поэтому снаружи фрукты выглядят свежими.
Также Данкверт подчеркнул, что российские производители клубники не будут использовать эти антибиотики.
Ранее сообщалось, что Россельхознадзор обратится в прокуратуру из-за продажи опасных продуктов.