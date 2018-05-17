МЭР внесло в кабмин проект плана по улучшению делового климата

Минэкономразвития внесло в правительство проект плана по улучшению делового климата до 2024 года. Об этом сообщается на сайте министерства.

«В документе представлен обновленный подход к работе по улучшению условий для предпринимателей — «Трансформация делового климата». Участие бизнеса в управлении изменениями предпринимательской среды возрастет. Минэкономразвития, как и ранее, будет выполнять функцию координационного центра», — заявили в министерстве.

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Как стало известно, в проект плана вошли мероприятия, которые ранее не были реализованы в рамках «дорожных карт», а также новые — предложенные бизнесом.

Помимо этого, в план включены отдельные мероприятия из других программ и приоритетных проектов, которые также будут контролироваться бизнес-сообществом.