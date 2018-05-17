В ФАС выступили против взимания платы за установку «умных» счетчиков

Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев заявил, что ведомство не допустит включения в тарифы расходов на установку «умных» приборов учета электроэнергии. Об этом сообщает RNS.

«Правительство ежегодно утверждает социально-экономический прогноз, где установлена возможность индексации тарифов на электроэнергию на определенный показатель. Это означает, что превышение того или иного параметра недопустимо. Проведенный антимонопольным ведомством анализ показал, что превышение установленных параметров зафиксировано не было», — сказал Королев.

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Он также добавил, что после внедрения интеллектуальной системы учета электроэнергии тарифы не должны измениться.

Заместитель руководителя ФАС подчеркнул, что «умные» счетчики позволят перевести на более качественный уровень работы с платежной дисциплиной, поскольку информация о задолженности будет в онлайн-режиме поступать в энергоснабжающую организацию.

Ранее СМИ сообщили, что в России обяжут устанавливать в домах «умные» счетчики.