ЕС сохранит соглашения с Ираном, несмотря на позицию США

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз намерен обеспечить присутствие своих компаний в Иране, несмотря на решение США по ядерной сделке. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы будем работать для сохранения рамок соглашения с Ираном вне зависимости от решения США. Более конкретно, оказывая политическую поддержку и обеспечивая возможность присутствия наших компаний, но также побуждая все стороны продолжить переговоры по необходимому более широкому соглашению», — сказал Макрон.

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Он также добавил, что с сентября выступал за то, что соглашение 2015 года должно быть дополнено договоренностями по вопросам ядерной программы после 2025 года.

Ранее источник сообщил, что ЕС планирует перейти с доллара на евро при оплате поставок нефти из Ирана.